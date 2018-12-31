Denizli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Denizli'de bir genç sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2433 Sokak'ta meydana geldi. Saat 21.00 sularında meydana gelen olayda, iddialara göre Ahmet C. (26) isimli kişi evine doğru giderken sokağa giren eski model bir araç içerisinden ateş açıldı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, araç içerisinde dışarıya doğru 3 el ateş edildiği öğrenildi. Açılan ateşte sırtından vurulan Ahmet C.'nin kanlar içerisinde yere yığıldığı kaydedildi. Olayın ardından çevredekiler durumu polis ve 112 acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet C.'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından bölgeyi kordona alan polis ekipleri ise olayın yaşandığı yerde ellerinde fenerlerle uzun süre delil aradı. Ekiplerin incelemesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Polis olayın failleri olduğu iddia edilen 4 kişiyi arıyor

Alınan bilgilerde, araç içerisinde pompalı tüfekle ateş açıldığı ve 3 el yapılan ateşten birinin Ahmet C.'ye isabet ettiği ve sırtından vurulduğu öğrenildi.

Olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kent genelinde plakası alınmayan eski model otomobili bulmak için çalışma başlattı. Aracın içerisinde 4 kişinin olduğu ve silahı bir kişinin aracın camından dışarı doğru ateşlediği öne sürüldü.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ahmet C.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.