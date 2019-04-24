Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Denizli'de meydana gelen silahlı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının önünde meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde devredilen fabrikanın alım satımı konusunda iki taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine devreye silah ve bıçaklar girdi. Yaşanan kavgada Yunus G. ve Zeki K., isimli şahıslar tabanca ile vurulurken Serkan B. ise bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Denizli Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası tarafların araçlarında maddi hasarda oluşurken, olay yerine gelen polis ekipleri ise her iki gruptan da toplamda 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.