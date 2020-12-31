İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de sinema salonları Mart ayına kadar kapalı olacak

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine ara verme süresini Mart ayına kadar uzattı.


Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplantı. Korona virüs salgının seyri ve kent genelindeki tedbirlere yönelik konuların konuşulduğu toplantıda yeni karar alındı. Yıl sonuna kadar faaliyetlerine ara verildiği açıklanan sinema salonlarına yönelik yeni tedbir genelgesi yayımlandı. Bu kapsamda salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verildiği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.