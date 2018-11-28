Denizli'de sırt üstü böbrek ameliyatı yapıldı

Böbrek ağrısı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi Üroloji kliniğine başvuran Halil Tekin'in (32), yapılan tahlil ve tetkiklerde böbrek taşı saptanmasının ardından ameliyat olmasına karar verildi. Omurga sorunları nedeniyle yüzüstü pozisyonda ameliyat olması sakıncalı olduğu için hastaya Denizli Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan sırtüstü pozisyonda kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı. 2 saat süren ameliyat sonunda hastanın sağlığına kavuşturulduğu bildirildi.

Operasyonla ilgili bilgi veren Denizli Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sıtkı Ün, "Kapalı böbrek taşı ameliyatı böbreğe dıştan endoskopik aletlerle küçük bir delik açıp taşların parçalanarak dışarı alındığı bir yöntemdir. Bu yöntem çok büyük boyutlu taşlarda kullanılan genel anestezi altında uygulanan bir operasyondur. Vücudun arka tarafında böbrek lokalizasyonunda yaklaşık işaret parmağı kadar bir delikten yapılır. Kesinin çok küçük olması ameliyat sonrası ağrının az olmasına ve iyileşmenin çok daha hızlı olmasını sağlar. Bu operasyon genelde yüz üstü yapılır. Ancak değişik sebeplerden dolayı hastanın yüzüstü pozisyonda ameliyat yapılması mümkün olmayabilir. Böylesi durumlarda sırt üstü pozisyonda operasyon yapılabilmektedir. Sırt üstü teknikte kalbin attığı kan miktarındaki düşme, pıhtı atma ve akciğerlerin zor havalanması gibi dezavantajlar görülmemektedir. Hekime de büyük konfor sağlayan teknik sayesinde cerrah hastanın arkasında değil de yanında, hatta oturarak çalışabildiği için kırılan taşlar daha kolay toplanabilmektedir. Böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle hastanemize başvuran Halil Tekin isimli hastaya omurga sorunları nedeniyle yüzüstü pozisyonda ameliyat yapılması sakıncalıydı. Bu yüzden hastaya sırt üstü pozisyonda kapalı böbrek taşı operasyonunu Denizli Devlet Hastanesinde ilk kez başarı ile gerçekleştirerek hastamızı sağlığına kavuşturduk" dedi.