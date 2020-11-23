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Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişiye cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 15 kişiye toplam 13 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetleme yaptı. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen 15 kişiye toplam 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

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