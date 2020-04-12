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Denizli'de sokak sokak ekmek dağıtıldı

Denizli’de bir mahalle muhtarı ve Pamukkale Belediyesi ekipleri, fırınlarla anlaşarak sokağa çıkma yasağından dolayı dışarıya çıkamayan vatandaşların evlerinin önüne kadar ekmek götürdü.

Denizli'de bir mahalle muhtarı ve Pamukkale Belediyesi ekipleri, fırınlarla anlaşarak sokağa çıkma yasağından dolayı dışarıya çıkamayan vatandaşların evlerinin önüne kadar ekmek götürdü.


Kentte sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyan vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Pamukkale Belediyesi ile Pelitlibağ Mahallesi Muhtarlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamında dışarıya çıkmayan vatandaşlara ekmek götürdü. Mahallede bulunan iki fırından çıkan ekmekler, zabıta ekipleri ve mahalle muhtarı tarafından farklı noktalara götürüldü. Zabıta ekiplerinin araçlarından ‘Her evden bir vatandaş gelerek ekmek alabilir' şeklindeki anonsu ile gelen vatandaşlara ekmek dağıtıldı. Ekipler dışarı çıkanları ise sosyal mesafeye uyulması için sık sık uyardı. Sabah saatlerinde başlayan ekmek dağıtımları kapsamında yaklaşık 2 bin ekmek dağıtımı gerçekleştiği belirtildi.


Ekmek dağıtımında vatandaşları tek tek arayarak bilgilendiren mahalle muhtarı Mesut Ünal, "Sosyal mesafenin korunması ve izdiham yaşanmaması anlamında biz buradan kamyonete ekmekleri yüklüyoruz. Zabıta arkadaşlarımız nezaretinde sokaklarda ve caddelerde anons ederek her evden bir kişinin inmesini sağlayarak güvenli bir şekilde ekmek dağıtımı yapıyoruz. Hem fırın önünde izdiham yaşanmıyor hem de sosyal mesafe korunmuş oluyor” dedi.


Vatandaşlar ise ekmek dağıtımından memnun olduklarını belirterek, “Hizmet iyi, mahalleye kadar geldi ekmek” ifadelerini kullandılar.

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