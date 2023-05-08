İhlas Haber Ajansı

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Denizli'de son 1 haftada 105 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 91’i yaralanmalı, 14’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 105 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 91'i yaralanmalı, 14'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 105 trafik kazası meydana geldi.



Denizli'de 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 13 bin 959 araç kontrol edildi, bu araçlardan 687 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 105 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 91'i yaralanmalı, 14'ü maddi hasarlı kaza oldu.

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