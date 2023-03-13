Denizli'de son 1 haftada 107 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 45i yaralanmalı ve 62’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 107 trafik kazası meydana geldi.
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 45i yaralanmalı ve 62'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 107 trafik kazası meydana geldi.
Denizli'de 6-12 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 17 bin 762 araç kontrol edildi, bu araçlardan 1 bin 950 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 107 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 45'si yaralanmalı, 62'si maddi hasarlı kaza oldu.