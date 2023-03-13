Denizli'de son 1 haftada 107 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 45i yaralanmalı ve 62'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 107 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de 6-12 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 17 bin 762 araç kontrol edildi, bu araçlardan 1 bin 950 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 107 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 45'si yaralanmalı, 62'si maddi hasarlı kaza oldu.