Denizli'de son 1 haftada 109 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 63'ü maddi hasarlı, 46'sının yaralanmalı, olmak üzere toplam 109 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 31 Mayıs ile 6 Haziran 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 977 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 570 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 109 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 46'sının yaralanmalı, 63'ünün maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.