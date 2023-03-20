İhlas Haber Ajansı

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Denizli'de son 1 haftada 110 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 39’u yaralanmalı ve 71’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 110 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 39'u yaralanmalı ve 71'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 110 trafik kazası meydana geldi.



Denizli'de 13-19 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 17 bin 328 araç kontrol edildi, bu araçlardan 992 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 110 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 39'u yaralanmalı, 71'i maddi hasarlı kaza oldu.

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