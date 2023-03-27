Denizli'de son 1 haftada 114 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 53'ü yaralanmalı ve 60'ı maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 114 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de 20-26 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 18 bin 860 araç kontrol edildi, bu araçlardan bin 61 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 114 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 53'ü yaralanmalı, 60'ı maddi hasarlı kaza oldu.