Denizli'de son 1 haftada 115 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 44'ü yaralanmalı ve 71'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 115 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 2 ile 8 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında son 1 haftalık verileri yayımlandı. Denizli'de 22 bin 562 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 585'i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 115 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 44'ü yaralanmalı, 71'i maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 118 okul servisi denetlenirken, 2 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.