İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Denizli'de son 1 haftada 119 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 54’ü yaralanmalı, 64’ü maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 119 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 54'ü yaralanmalı, 64'ü maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 119 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.



Denizli'de trafik ekipleri tarafından 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 21 bin 182 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 4 bin 862'si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 119 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 54'ünün yaralanmalı, 64'ünün maddi hasarlı ve 1'inin ise ölümlü olduğu bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.