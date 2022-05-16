Denizli'de son 1 haftada 126 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 60'ı maddi hasarlı, 66'sı yaralanmalı olmak üzere toplam 126 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 9 ile 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 21 bin 470 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 648'i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 126 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 66'sı yaralanmalı ve 60'i maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 29 okul servisi denetlenirken, her an gibi araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadı.