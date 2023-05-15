Denizli'de son 1 haftada 132 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 59'u yaralanmalı, 73'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 132 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de 8-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 13 bin 551 araç kontrol edildi, bu araçlardan 593 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 132 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 59'u yaralanmalı, 73'ü maddi hasarlı kaza oldu.