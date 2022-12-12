Denizli'de son 1 haftada 137 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 57'si yaralanmalı ve 80'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 137 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 5-12 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 21 bin 72 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 255'i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 137 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 57'inin yaralanmalı ve 80'inin maddi hasarlı olduğu bildirildi.

Öte yandan, 126 okul servisi denetlenirken, 1 araca cezai işlem uygulandı.