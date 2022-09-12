Denizli'de son 1 haftada 138 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 75'i maddi hasarlı, 61'i yaralanmalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 138 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 5 - 11 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 19 bin 837 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 307'si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 138 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 61'i yaralanmalı, 75'i maddi hasarlı ve 2 ölümlü kaza meydana geldi