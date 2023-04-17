Denizli'de son 1 haftada 139 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 51'i yaralanmalı ve 88'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 139 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de 10-16 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 15 bin 325 araç kontrol edildi, bu araçlardan 727 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 139 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 51'i yaralanmalı, 88'i maddi hasarlı kaza oldu.