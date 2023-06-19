Denizli'de son 1 haftada 139 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 62'si yaralanmalı, 77'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 139 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de 12-18 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 20 bin 047 araç kontrol edildi, bu araçlardan 6299 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 139 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 62'i yaralanmalı, 77'i maddi hasarlı kaza oldu.