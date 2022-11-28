Denizli'de son 1 haftada 140 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56'sı yaralanmalı, 83'ü maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 140 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 21-27 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 18 bin 380 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 4 bin 595'sı hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 140 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 56'ının yaralanmalı, 83'ünün maddi hasarlı ve 1'inin ise ölümlü olduğu bildirildi.