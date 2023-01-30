Denizli'de son 1 haftada 143 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 45'i yaralanmalı ve 98'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 143 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 23 ile 29 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında son 1 haftalık verileri yayımlandı. Denizli'de 16 bin 436 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 3 bin 358'i hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 143 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 45'i yaralanmalı, 98'i maddi hasarlı kaza meydana geldi.