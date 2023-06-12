Denizli'de son 1 haftada 153 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 64'ü yaralanmalı, 88'i maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 153 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de 5-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 18 bin 150 araç kontrol edildi, bu araçlardan 6191 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 155 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 64'ü yaralanmalı, 88'i maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza oldu.