İhlas Haber Ajansı

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Denizli'de son 1 haftada 155 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 69’u yaralanmalı, 82’i maddi hasarlı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 155 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 69'u yaralanmalı, 82'i maddi hasarlı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 155 trafik kazası meydana geldi.



Denizli'de 22-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 12 bin 259 araç kontrol edildi, bu araçlardan 692 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 155 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 69'u yaralanmalı, 82'i maddi hasarlı ve 4 ölümlü kaza oldu.

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