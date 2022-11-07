Denizli'de son 1 haftada 159 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 62'si yaralanmalı, 97'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 159 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 30 Ekim ile 6 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 19 bin 838 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 312'si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 159 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 62'si yaralanmalı, 97'i maddi hasarlı kaza meydana geldi.