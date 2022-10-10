Denizli'de son 1 haftada 165 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 86'sı maddi hasarlı ve 79'u yaralanmalı olmak üzere toplam 165 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 3 - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 21 bin 838 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 656'sı hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 165 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 79'u yaralanmalı ve 86'sı maddi hasarlı kaza meydana geldi.