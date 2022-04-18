Denizli'de son 1 haftada 78 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 44'ü maddi hasarlı, 34'ü yaralanmalı olmak üzere toplam 78 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de 11 ile 17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı. Denizli'de 20 bin 917 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 5 bin 270'i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 78 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 34'ü yaralanmalı ve 44'ü maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 10 okul servisi denetlenirken, bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.