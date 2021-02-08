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Denizli'de son 1 haftada 84 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 43’ü maddi hasarlı, 41’i yaralanmalı olmak üzere toplam 84 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 43'ü maddi hasarlı, 41'i yaralanmalı olmak üzere toplam 84 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 01 ile 07 Şubat 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 20 bin 371 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 937 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 84 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 41'inin yaralanmalı, 43'ünün maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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