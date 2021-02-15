Denizli'de son 1 haftada 88 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 46’sı maddi hasarlı, 42’i yaralanmalı olmak üzere toplam 88 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 46'sı maddi hasarlı, 42'i yaralanmalı olmak üzere toplam 88 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 08 ile 14 Şubat 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 13 bin 919 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 47 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 88 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 42'sinin yaralanmalı, 46'sının maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.