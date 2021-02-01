Denizli'de son 1 haftada 93 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 58’i maddi hasarlı, 35’i yaralanmalı olmak üzere toplam 93 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 58'i maddi hasarlı, 35'i yaralanmalı olmak üzere toplam 93 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 25 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 16 bin 881 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 506 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 93 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 35'inin yaralanmalı, 58'inin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.