Denizli'de son 1 haftalık kaza bilançosu açıklandı

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 34'ü yaralanmalı ve 81'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 115 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 16 ile 22 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında son 1 haftalık verileri yayımlandı. Denizli'de 22 bin 530 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 449'u hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 115 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 34'ü yaralanmalı, 81'i maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 198 okul servisi denetlenirken, 1 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.