Denizli'de son 10 yılda 670 tarım yatırımına 301 milyonluk hibe desteği verildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen programlar çerçevesinde 2013 yılından bugüne 670 tarım yatırımına 301 milyon hibe desteği verildiği bildirildi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen programlar çerçevesinde, 23 Ocak 2013 tarihinden bugüne kadar Denizli'de yatırım tutarı 823 milyon TL olan 741 proje sahibi ile sözleşme imzalandı. Bu projelerden tamamlanmış olan 670 yatırıma 301 milyon TL hibe ödemesi yapıldı. Projelerin değerlendirilmesinde kadın, genç ve daha önceden destek almamış yatırımcılara öncelik verilirken, ağırlığı kırsalda şimdiye kadar hibe ödemesi tamamlanan ve 5 bin 250 kişiye iş imkanı sunan 670 proje ile devletin istihdam politikasına da ciddi katkı sunuldu.

49 milyon avroya tekabül eden bu rakamın, günümüzdeki kura çevrildiğinde verilen hibe desteğini 1 milyar Türk Lirasını aştığı kaydedildi. 2023 yılı sonuna kadar ödemelerin devam edeceği yatırımlar için bu rakamları artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Hayvancılık, tarım ve balıkçılık ürünlerini işlenmesi, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ile kırsalın sorunları ve kalkınmaya yönelik çözümlerin tespit edilmesi olma üzere 4 ana başlıkta verilen sektör destek sayısının önümüzdeki dönemde artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Programın yeni döneminde 5 bin avrodan 3 milyon avroya kadar farklı ölçeklerde yatırımlara yüzde 50 ila 75 oranları arasında hibe desteği sağlanacağı, destekler arasında her bütçeye uygun çok farklı sektörlerde yatırım imkanları bulunduğu belirtildi.