Denizli'de son 5 günde 76 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de son 5 gün içerisinde 41'i yaralanmalı, 35'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 76 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de 25 ile 29 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı. Denizli'de 12 bin 211 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 3 bin 792'sine işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 76 trafik kazasının meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 41'i yaralanmalı, 35'i maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 14 okul servisi denetlenirken, herhangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadığı görevliler tarafından açıklandı.