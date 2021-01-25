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Denizli'de son aşılama rakamı 18 bin 353 kişi oldu

Türkiye’nin günlük aşı tablosunun yer aldığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu, vatandaşların erişimine açıldı.

Türkiye'nin günlük aşı tablosunun yer aldığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu, vatandaşların erişimine açıldı. Denizli'de son aşılama rakamı ise 18 bin 353 kişi oldu.


Türkiye'nin günlük aşı tablosunun yer aldığı sistem vatandaşların erişimine açıldı. Birçok ülkeyi geride bırakan aşılama sürecinde sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlarla devam ediyor. Aşılama hakkında son bilgilerin anlık olarak yer aldığı ‘Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' vatandaşların kullanımına açıldı. Türkiye'deki 81 ilde aşılananların sayısı "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Her ilin aşı dağılımı 10 dakika aralıklarla güncelleniyor. Denizli iline bakıldığında aşılama sürecinde son durumun 18 bin 353 kişi olarak gözüküyor.

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