Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü 124 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de son bir hafta içerisinde 1'i ölümlü, 57'si maddi hasarlı ve 67'si yaralanmalı olmak üzere toplam 125 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 3 ile 9 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyet raporunu açıkladı. Trafik ekipleri tarafından 19 bin 926 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 442'si hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 125 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 1'i ölümlü, 57'si maddi hasarlı ve 67'si yaralanmalı olduğu açıklandı.

Öte yandan; ekipler tarafından 134 okul servisi denetlenirken, 10 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.