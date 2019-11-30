Denizli'de sonbahar yerini kış mevsimine bıraktı

Yurt genelinde havaların soğuması ile yağışlı havaların başlaması ile Denizli'de mevsim geçişi, bir birinden güzel kareler ile fotoğraflara yansıdı. Yapraklar dökülmesi ise adeta sonbaharın yerini kış mevsimine bırakmaya başladığının habercisi oldu.

Yurt genelinde havaların soğumasıyla birlikte yağışlı havalar etkisini arttırmaya başladı. Denizli'de de sonbahar mevsimi yerini kış mevsimine bırakmaya başladı. Mevsim geçişi ise bir birinden güzel manzaralar ortaya çıkardı. Dökülen yapraklar ile yeşil ve kahverenginin tüm tonları şehir merkezlerinde de fotoğraf karelerine yansıdı. Denizli kent merkezinde caddelerde ve sokaklarda gezen vatandaşların kalabalığı ile bir yanda dökülen rengarenk yapraklar ile şehrin güzelliği daha da arttı. Vatandaşların dinlenmek için oturduğu park ve bahçeler ise adeta yapraklarla kaplandı. Kent merkezinde bulunan ve şehrin simgesi olan Horoz heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirenler arkasında bulunan 1952 yılında yapılan Delikli Çınar Yeni Camii'nin güzel görünümü ile fotoğraflar adeta kartpostallık fotoğraf kareleri içeriyor.