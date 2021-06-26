Denizli'de spor kursları 20 branşta kaldığı yerden başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin pandemi tedbirleri nedeniyle ara verdiği spor kursları 06 Temmuz'da yeniden başlayacak. 20 farklı branşta verilecek spor kurs kayıtları 28 Haziran 2021 Pazartesi'den itibaren denizli.bel.tr internet adresinden online yapılmaya başlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri dolayısıyla ara verdiği spor kurslarına 06 Temmuz 2021'den itibaren yeniden başlanacak. Bu kapsamda atletizm, bale, basketbol, buz pateni, capoeira, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, taekwondo, tenis, voleybol, yoga, yüzme ve zumba olmak üzere 20 farklı spor branşında kurs verilecek. 28 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren başlayacak kurs kayıtları Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr'den "Spor merkezi online başvuru formu" doldurularak yapılacak. Pandemi tedbirleri dolayısıyla kurslara belirli sayıda kursiyer alınacak.

"Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgın nedeniyle ara verdikleri spor kurslarının pandemi kuralları çerçevesinde yeniden başlayacağını müjdeledi. Vücut bağışıklığının daha da güçlenmesi için sporun ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan; "Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza istediği branşta spor yapma imkanı sunmak için gayret etmeye devam ediyoruz" dedi. Herkesin kurslara gelirken maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Başkan Zolan, kurslarda her türlü salgın tedbirinin alınacağını belirterek, "Kurslarımıza katılan tüm vatandaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.