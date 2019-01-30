Denizli'de spor tesisleri 24 saat açık olacak

Soğuk kış günlerinde sıcak salon ortamında spor yapmak isteyenler için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Denizli'deki spor salonları geceleri de hizmet verecek. Proje sadece gençlere değil, yetişkinlere yönelik turnuvaları da içeriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Denizli'de, her yaştan vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapması için ilk etapta en az bir spor salonunu 24 saat kullanıma açacak. Proje ile öncelikle okul çağındaki çocukların ve gençlerinaileleriyle birlikte spor yapmalarının teşvik edilmesi hedeflendiği belirtildi. Hafta sonu da dahil akşamları yetişkinlere yönelik turnuvalar yapılması yönünde çalışmaların olduğu ve gelen taleplere göre turnuva tarihlerin netleşeceği bildirildi. ‘Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor' projesi kapsamında ilk olarak İstiklal Caddesi'ndeki Gençlik Merkezi ek binasında bulunan üç katlı antrenman salonlarının geceleri açık olacağı belirtildi. Takım sporları için ise Gümüşler'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu yetişkinlere yönelik sportif turnuvalar için kullanılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, spor yapmak isteyen herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, toplumla uyumlu sağlıklı bir şekilde yetişmesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hedefleri arasında olduğunu söyleyen İbanoğlu, projeye olan ilgi ve talebe göre diğer salonlarında uygulamaya açılacağını kaydetti.