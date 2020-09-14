İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de sporcular triatlonda buluştu

Türkiye Triatlon Federasyonu faaliyet programında yer alan 2020 yılı Puanlı Triatlon Yarışları 13 Eylül Pazar günü 63 sporcunun katılımıyla yapıldı.


Türkiye Triatlon Federasyonu Temsilciliği tarafından her sene yapılan ve büyük heyecana sahne olan Triatlon İl Yarışmaları 13 Eylül Pazar günü Denizli'de yapıldı. 2020 Puanlı Triatlon Yarışları yüzme etabı Pazar sabahı 07.30'da Gümüşler'de bulunan Atatürk Yüzme Havuzunda gerçekleşti. Sporcu ailelerinin de izlediği yarışmalarda sporcular en iyi dereceyi alabilmek için mücadele etti.


Önce yüzme, sonra koşu


Pandemi tedbirlerine uyularak yapılan yarışlarda günün devamında 11.30-13.30 saatleri arasında ise Albayrak Spor Kompleksinde koşu etabı gerçekleşti. Kategorilerine göre farklı metrelerde zamana karşı yarışan sporcular şahsi puanlama ile şampiyonanın ilk etabını tamamladı.


“Denizli triatlonda lokomotif olacak”


Pandemi nedeniyle federasyon olarak sporcuları illerinde yarıştırarak Triatlon Ligi oluşturduklarını kaydeden Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, “Yarışmalara ciddi bir katılım oldu. Denizli'de triatlon altyapısının olması ve bu anlamda ilerleyen zamanda Türkiye'nin lokomotif illerinden biri olacaktır” dedi.


Öte yandan, yarışmaların ikinci etabı 26 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde, üçüncü ve son etabı ise 19-31 Ekim tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.