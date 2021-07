Denizli'de STK'lar Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için bir araya geldi

Denizli'de sivil toplum kuruluşları Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için bir araya geldi. STK'lar tarafından Delikliçınar Cami avlusunda basın açıklaması düzenlendi.

Denizli'de sivil toplum kuruluşları 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Delikliçınar Cami avlusunda Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için bir araya geldi. Düzenlenen basın açıklaması, metnini okuyan STK Başkanı Muhammed Vahap Yolcu; “Bugün yine buraya insanlık ve müslümanlık vazifemizi yerine getirmek için toplandık. Bugün buraya zalimin karşısında mazlumun yanında olduğumuzu göstermek için toplandık. Zalim İsrail'in karşısında, mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu ifade etmek için toplandık. İlk kıblemiz, miracımız, göz bebeğimiz, kalbimiz, vicdanımız, onurumuz ve kırmızı çizgimiz olan Kudüs, bu bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kalmıştır. İsrail'in bu saldırıları artık kronikleşmiş, Müslümanların her bayramı öncesi Mescid-i Aksa hedefe konularak, bir meydan okuma yapılmakta ve Mescid-i Aksa bir Yahudi mabedine çevirilmek istenmektedir. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen toplu baskınlar, orada ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırılar, ilahi hatıranın vücûd bulduğu yapıya verilen zararlar, Müslümanların buraya girişlerine konulan engeller, Mescid-i Aksa'nın altının oyulmasıyla oluşturulan tüneller, buradaki ibadetgahlara uygulanan kapatmalar, Yahudilerin burada gerçekleştirdiği ayinler ve pervasızlıklar, her türlü sosyal ve kamusal baskılamalar, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki düşlerinin yapı taşları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, İsrail bu düşten uyanmaya başladı. Müslümanların onurlu ve izzetli direnişi, İsrail'i her geçen gün düşlerinden uyandırarak gerçeğe doğru yaklaştırıyor, düşler yerini kabuslara bırakıyor. Bu hakikat, İsrail'in gün geçtikçe daha da çirkefleşmesine, saldırganlaşmasına ve zorbalaşmasına yol açıyor. Artık İsrail'in bu topraklardaki vadesi doluyor. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu müslümansız, ve minareleri de ezansız bırakmayacağız. Alemi İslam'ın ittihadı ve refahı için yılmayacağız, yıkılmayacağız, asla ümitsizliğe kapılmayacağız. Biz inanıyoruz ki imtihan çetin olsa da dava haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır” dedi.