Denizli'de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu. Bu kapsamda, 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü 00:00-24:00 saatleri arasında Çivril İlçesi Çıtak, Kıralan Mahalleleri'nde, Baklan İlçesi Beyelli, Kavaklar Mahallelerinde, 08:00- 17:00 saatleri arasında ise Bekilli İlçesi Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacağı açıklandı. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektikleri belirtildi.