Denizli'de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu deposu bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 6 Ocak 2022 Perşembe günü Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde içme suyu deposundaki bakım ve onarım çalışması nedeniyle su kesintisine gidileceği belirtildi. Bu kapsamda, 6 Ocak 2022 Perşembe günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.