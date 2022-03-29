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Denizli'de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile Hacıkaplanlar ve Pelitlibağ mahallelerinde su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile Hacıkaplanlar ve Pelitlibağ mahallelerinde su kesintisi yapılacağı belirtildi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 31 Mart 2022 Perşembe günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09.00 ila 17.00 saatleri arasında, Hacıkaplanlar ve Pelitlibağ mahallelerinde su kesintisi yapılacağı ifade edildi. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.

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