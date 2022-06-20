Denizli'de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 21 Haziran 2022 Salı günü Çakmak, Selçukbey ve Saruhan mahallelerinde 09.00 ila 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını açıkladı. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceğini belirtildi.