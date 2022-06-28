Denizli'de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu pompası üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 29 Haziran 2022 Çarşamba günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bozkurt ilçesinin Baklankuyucak Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Bozkurt ilçesi Baklankuyucak Mahallesi'nde içme suyu pompası üzerinde yapılacak olan bakım, onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidecek. Bu çerçevede, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bozkurt ilçesi Baklankuyucak Mahallesi'nde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.