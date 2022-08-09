Denizli'de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 10 Ağustos Çarşamba günü Hürriyet, Kayıhan, Asmalıevler, Fatih, Deliktaş, Cumhuriyet, Karakurt ve İncilipınar mahallelerinde 08.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği ve çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.