Denizli'de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 29 Eylül 2022 Perşembe günü Yenişehir, Bahçelievler ve Şirinköy mahallelerinde 09.00 ila 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği ve çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.