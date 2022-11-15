Denizli'de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Adalet Mahallesi'nin bir kısmında su kesintisine gidileceğini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Adalet Mahallesi'nin bir kısmında, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.