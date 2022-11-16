Denizli'de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 17 Kasım 2022 Perşembe günü Zeytinköy, Bağbaşı, Zümrüt, Gökpınar ve Kervansaray mahallelerinin bir kısmında, 09.00 ila 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiğini, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.