Denizli'de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 20 Haziran 2023 Salı günü İncilipınar, Cumhuriyet, Fatih, Deliktaş ve Hürriyet mahallelerinde 08.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Aynı zamanda, vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği, çalışmaların erken tamamlanması durumunda suyun belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.