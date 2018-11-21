Denizli'de suç örgütüne yönelik operasyona 5 tutuklama

Denizli'de polis tarafından organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında yürütülen planlı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 11 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.