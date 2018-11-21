İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de suç örgütüne yönelik operasyona 5 tutuklama

Denizli’de polis tarafından organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli'de polis tarafından organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında yürütülen planlı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 11 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.